Bu insanlar günde 1 milyar dolar kazanıyor: Dünya ilk trilyonerine çok yakın

Amerika’nın en zengin 10 kişisi, Oxfam’ın yeni analizine göre son bir yılda toplamda 365 milyar dolar daha zenginleşti.

Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına rağmen elde edilen bu devasa kazanç, milyarderler için günlük yaklaşık 1 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor.

KAZANMASI 726 BİN YIL SÜRÜYOR

Bu büyüleyici servet artışı, ortalama bir Amerikalı işçinin yıllık 50 bin dolar kazandığı düşünüldüğünde çarpıcı bir eşitsizliği gözler önüne seriyor.



Oxfam’ın hesaplamalarına göre, ortalama gelirli 10 Amerikalının bu serveti elde etmesi tam 726 bin yıl sürecek.

Oxfam America’nın kıdemli politika uzmanı Rebecca Riddell, “Milyarderlerin serveti astronomik oranda artarken, pek çok sıradan insan geçim sıkıntısı çekiyor” dedi.



Bu veriler, Cumhuriyetçilerin tartıştığı yeni vergi indirimi yasası öncesinde kamuoyuna sunuldu.

İLK TRİLYONER OLABİLİR Mİ?



Analiz, Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’ndeki ilk 10 ismin Nisan 2024-Nisan 2025 arasındaki servet değişimini temel alıyor.



Tesla CEO’su Elon Musk, bu dönemde servetine 186 milyar dolar ekleyerek listenin başını çekti.



Musk’ı, servetlerini 38,7 milyar dolar artıran Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve Walmart varisi Rob Walton izledi. Warren Buffett 34,8 milyar dolar kazanırken, Jim Walton 36,5 milyar dolar artışla listeye girdi. Ancak Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin gibi bazı milyarderlerin servetinde düşüş yaşandı.

ZENGİNLERE KAZANDIRACAK TRUMP YASASI



Cumhuriyetçilerin önerdiği yeni yasa tasarısı, 2017’de yürürlüğe giren ve Başkan Trump’ın imzasını taşıyan vergi reformunun kalıcı hale getirilmesini öngörüyor. Ancak Kongre Bütçe Ofisi (CBO) ve Penn Wharton Bütçe Modeli gibi tarafsız kurumların analizleri, bu düzenlemenin en büyük kazancının en zengin yüzde 10’luk kesime gideceğini gösteriyor.



Penn Wharton’a göre, tasarı en zengin kesime 3,1 trilyon dolar vergi indirimi sağlayacak. Buna karşılık en yoksul yüzde 20’lik kesimin yılda ortalama 1.035 dolar kaybedeceği tahmin ediliyor.

Oxfam, bu yasa tasarısının sıradan insanların aleyhine ve en zenginlerin lehine daha da fazla dezavantaj yaratacağını savunuyor.



Riddell, "Dünyanın ilk trilyonerini ortaya çıkaracak bir vergi kanununun tasarlandığını görüyoruz" dedi.



SERVET VERGİSİ ÖNERİSİ



Bazı ilerici siyasetçiler, milyarderlerin kazançlarının küçük bir kısmının dahi ciddi sosyal etkiler yaratabileceğini savunuyor. Oxfam’ın verilerine göre, 1 milyar dolar üzerindeki servetlere yüzde 3 oranında servet vergisi getirilmesi halinde, yalnızca ilk 10 milyarderden 50 milyar dolar toplanabilir. Bu miktar, yaklaşık 22,5 milyon kişiye bir yıl boyunca gıda yardımı sağlamaya yetiyor.



Ancak servet vergisinin uygulanması pratikte oldukça zor. Hem servet tespitinin karmaşıklığı hem de anayasal tartışmalar bu önerinin önündeki temel engeller arasında yer alıyor.

ABD'YE BORÇ UYARISI



Vergi indirimi tartışmaları, ABD’nin 36 trilyon doları aşan ulusal borcu ve Moody’s Ratings tarafından kredi notunun düşürülmesiyle daha da kritik hale geldi. Moody’s, harcamaların uzun vadeli olarak azaltılmadığı sürece mali istikrarın tehdit altında olduğunu belirtti.

Sorumlu Federal Bütçe Komitesi, Cumhuriyetçi tasarının on yıl içinde ulusal borca 3,3 ila 5,2 trilyon dolar arasında ek yük getireceğini vurguluyor. Komite, bu tür kısa vadeli borçlanmaların enflasyonu tetikleyebileceği ve faiz oranlarını artırabileceği uyarısında bulundu.



Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Cumhuriyetçilerin vergi planını “zenginlere bir hediye” olarak nitelendirerek, “Milyarderlerin başka bir molaya ihtiyacı yok, çalışan insanların ihtiyacı var,” dedi.

