Bu yaz ailelerin yeni buluşma noktası: Family Club

Gymy Kids ve Bonus Parkorman, Family Club çatısı altında hayata geçirdikleri yeni iş birliğini 6 Haziran’da düzenlenen özel bir lansmanla tanıttı. Yaz boyunca devam edecek proje, çocukları spor , sanat ve doğayla buluştururken ailelere şehir içinde yeni bir deneyim alanı sunacak. Family Club’ın kapsamlı açılışı ise Eylül ayında gerçekleşecek büyük bir şenlikle yapılacak.

Şehrin merkezinde doğayla temas kurma imkânı sunan Bonus Parkorman’ın açık hava atmosferi, Gymy Kids’in çocuk gelişimini odağına alan yaklaşımıyla bir araya gelerek ailelere uzun soluklu bir deneyim alanı sunuyor. Family Club, ebeveynlerin keyifle vakit geçirebildiği bir sosyal buluşma noktası yaratırken çocukların da spor, sanat ve doğa temelli içeriklerle güvenli ve ilham verici bir ortamda vakit geçirmesine olanak tanıyor.

İş birliğinin ilk adımı olan özel influencer ve basın lansmanı, 6 Haziran’da Bonus Parkorman’ın doğal atmosferinde gerçekleşti. Aile, çocuk, yaşam ve deneyim alanında öne çıkan isimlerin katıldığı etkinlikte Gymy Kids x Bonus Parkorman iş birliği ilk kez tanıtılırken, çocuklara özel spor ve sanat atölyeleri gün boyunca renkli anlara sahne oldu. Davetliler, Family Club’ın yaz boyunca sunacağı deneyim alanını yakından keşfetme fırsatı bulurken, çocuklar doğayla iç içe tasarlanan aktiviteler eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Yaz Boyunca Bonus Parkorman’da Çocuklara Özel Atölyeler

Family Club, lansmanın ardından haziran, temmuz ve ağustos ayları boyunca Bonus Parkorman’da aileleri bir araya getirmeye devam edecek. Belirli tarihlerde düzenlenecek kahvaltı buluşmalarında yetişkinler Bonus Parkorman’ın doğayla iç içe atmosferinde keyifli vakit geçirirken, çocuklar eş zamanlı olarak Gymy Kids’in yaş gruplarına özel hazırladığı atölyelerde spor, sanat ve keşif odaklı deneyimlerle buluşacak.

Orman ve doğa temalı içeriklerle zenginleşen programlarda çocukların hareket etmeleri, üretmeleri ve doğayla bağ kurmaları teşvik edilirken, her buluşmada ilham verici ve güvenli bir ortam sunulması hedefleniyor. Yaklaşık üç saat sürecek programlarda aynı anda ortalama 15–20 çocukla çalışılması planlanıyor. Seçili günlerde klasik müzik hikâyeleri eşliğinde gerçekleşecek brunch deneyimleri gibi farklı içeriklerin de programa dahil edilmesi planlanıyor.

Tam Gün Yaz Okulu Deneyimi

İş birliğinin yaz dönemindeki önemli adımlarından birini ise Gymy Kids tarafından yakın zamanda duyurulacak kısa dönemli yaz okulu programları oluşturuyor. 10.00–17.00 saatleri arasında ebeveynsiz tam gün olarak planlanan program, çocuklara spor aktiviteleri, sanat atölyeleri ve gün içine yayılan farklı içeriklerle Bonus Parkorman’da dolu dolu bir yaz günü sunacak.