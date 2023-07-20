Buğday fiyatı 3 haftanın zirvesinde

Buğday fiyatlarında yükseliş görülüyor.



Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'nın limanlarına düzenlediği saldırıların küresel arz üzerinde uzun

vadeli etkileri olacağı yönünde endişelerle yüzde 1,6 artarak üç haftanın zirvesine yükseldi.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları 7,45 dolar/bushel ile 26 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



Mısır fiyatları yüzde 1 yükselirken, soya fasulyesi ABD'nin ekim yapılan Ortabatı bölgesinde sıcak ve yağışsız hava koşulları beklenmesiyle yatay seyretti.



Ukrayna'nın tahıl ihracatına devam edebilmek için geçici bir denizyolu güzergahı oluşturduğunu açıklamasının ardından Rusya Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından bugün itibariyle yola çıkacak her geminin askeri yük taşıdığını varsayacağını açıkladı.





