Buğday fiyatı arz endişesiyle yükseldi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Rus savaş gemilerinin Karadeniz'de yük gemisine uyarı ateşi açmasının arza dair

endişeleri artırmasıyla yükseldi.



Rusya'ya ait bir savaş gemisi, Karadeniz'in kuzeyine doğru yol almakta olan bir yük gemisine dün ateş açtı. Rusya böylece Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını geçen ay terk etmesinin ardından ilk defa Ukrayna dışındaki bir limana gitmekte olan gemiye ateş açmış oldu.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday yüzde 0,2 yükselerek 6,28 dolar/bushel yani 230,8 dolar/ton seviyesine çıktı.



Mısır vadeli kontratları ise yüzde 0,2 azalarak 4,86 dolar/bushel, yani 191,3 dolar/ton seviyesine geriledi.

