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Buğday fiyatları 14 yılın zirvesinde

Rusya-Ukranya Savaşı hububat fiyatlarını yükseltti. Buğday fiyatları son bir haftada yüzde 40 yükselerek 14 yılın zirvesini gördü. Mısır fiyatlarında da 10 yılın zirvesi görüldü.

Haberler - ntv.com.tr 04.03.2022 - 11:23

Buğday fiyatları 14 yılın zirvesinde

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında hububat fiyatlarında artış sürüyor.

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları en büyük hububat ihracatçıları olan Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin arz sorunlarına yol açmasıyla yüzde 7 yükselişle ton başına 444,2 dolara çıktı. Buğdayın haftalık bazda artışı yüzde 40'ı aştı.

Mısır fiyatları da yukarı yönlü hareket ederek 10 yılın zirvesine yükseldi. Mısırın ton fiyatı yüzde 2,44 yükselişle 7,66 dolara ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında son durum. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında son durum.

Batılı ülkelerden gelen yaptırımlar dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya'dan gelen arzda azalmaya neden oldu.

Rusya ve Ukrayna küresel hububat ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu ve mısır ihracatının yüzde 19'unu oluşturuyor.

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