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Buğday fiyatları 21 ayın dibinden döndü

Buğday fiyatları 21 ayın en düşüğünü görmesi sonrasında yeniden yükseldi. ABD'de yağış tahminleri kazanımları sınırladı.

Buğday fiyatları 21 ayın dibinden döndü

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları işlemcilerin düşük fiyatlardan alım yapmasıyla son altı seansta ilk kez bugün yükselerek 21 ayın dip seviyesinden toparlandı.

'nin ekim yapılan bölgelerinde yağış beklentileri kazanımları
sınırladı.

Karadeniz tahıl anlaşması hakkında müzakereler tarım piyasalarında odak noktası olmaya devam etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov dün Karadeniz tahıl anlaşması konusunun çıkmaza girdiğini ve Rusya'nın ihracatı üzerinde hâlâ engeller olduğunu söyledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.5 artışla 6,56 dolar/bushel, yani 241 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır yüzde 0,5 yükselerek 6,11 dolar/bushel yani 240,5 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 0,6 yükselerek 14,25 dolar/bushel yani 523,6 dolar/ton seviyesine yükseldi.

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