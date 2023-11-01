Buğday fiyatları 3 haftanın en düşüğünde

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Rusya'dan gelen yüksek arz, zayıf talep ve güney yarımküredeki ihracatçı ülkeklerde hasatların az olması konusunda azalan endişeler nedeniyle üç haftanın dip seviyesine geriledi.



Mısır fiyatları yükselirken, soya fasulyesi geriledi.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,2 azalarak 5,55 dolar/bushel, yani 203,9 dolar/ton seviyesine geriledi ve art arda dördüncü işlem gününde de düşüş kaydetti.



Soya fasulyesi yüzde 0,2 düşüşle 13,07 dolar/bushel yani 480,2 dolar/ton seviyesine geriledi.



Mısır yüzde 0,1 yükselerek 4,79 dolar/bushel yani 188,6 dolar/ton seviyesine çıktı.