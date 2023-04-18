Buğday fiyatları 3 haftanın zirvesinde

Buğday fiyatlarında yükseliş görülüyor.



Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD'de kış hasadının tarihi dip seviyede olduğunu gösteren verinin etkisiyle ve bazı

Doğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna'dan tahıl ithalatının yasaklamasının küresel arza dair endişe oluşturmasıyla yaklaşık üç haftadır ilk kez yedi doların üzerine çıktı.



Soya fasulyesi ABD'de işleme faaliyetlerinin kuvvetli kaldığı bilgisinin desteğiyle fiyatları hafif yükselirken, mısır da ABD'de ekim faaliyetlerinin yavaş ilerlemesi sebebiyle arttı.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 0,3 artışla 6,44 dolar/bushel, yani 236,6 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Soya fasulyesi yüzde 0,6 artışla 14,93 dolar/bushel yani 548,6 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Buğday yüzde 0,9 yükselerek 7,13 dolar/bushel yani 262 dolar/ton seviyesine çıktı.



KÜRESEL TAHIL ARZINDA TEHLİKE



Avrupalı bazı ülkelerin işgal altındaki Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklamasının ardından küresel tahıl arzı tehlikeye düştü.



Ukrayna hükümetinin en yakın destekçilerinin ülke içindeki kamuoyu tarafından tahıl piyasasını korumaya çağrılmasına rağmen Polonya ve Macaristan'ın ardından Slovakya da dün Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasakladı.

