Buğday fiyatları arz endişeleriyle yükseldi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Karadeniz arzında yavaşlama görüldüğüne dair endişelerle son üç seansta ilk kez kazanım elde ederek yüzde 1'den fazla yükseldi.



Soya fasulyesi fiyatları ABD'de yeni hasadın piyasaya girmesiyle gerilerken mısır yükseldi.



Ukrayna Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Ukrayna'nın 2023 buğday hasadının ekim hızı geçen yılın üç kat altında gerçekleşti.



ABD'nin artan soya fasulyesi hasadı, fiyatları baskı altına alırken, işlemciler ABD mahsulünün seviyesi hakkında daha fazla bilgi almayı bekliyor.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 1,3 artarak 9,15 dolar/bushel, yani 336,2 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Soya fasulyesi yüzde 0,1 değer kaybederek 13,81 dolar/bushel yani 507,4 dolar/ton seviyesine geriledi.



Mısır yüzde 0,3 artarak 6,84 dolar/bushel yani 269,3 dolar/ton seviyesine yükseldi.