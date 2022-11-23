Buğday fiyatları arza dair beklentilerle geriledi. Çin'de korona virüs vakalarındaki artış soya fasulyesinin kazanımlarını sınırladı.



İşlemciler, Fransa'da üretilen buğdayın Çin'e satışı ve Polonya ile Almanya'da üretilen buğdayın ABD tarafından ayırtılmasıyla, Avrupa Birliği (AB) arzına beklenmedik bir talep oluşmasına neden olduğunu belirtti.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,25 düşerek 8,08 dolar/bushel, yani 296,9 dolar/ton seviyesine geriledi.



Soya fasulyesi yüzde 0,14 yükselerek 14,31 dolar/bushel yani 525,8 dolar/ton seviyesine çıktı.



Mısır yüzde 0,04 artışla 6,59 dolar/bushel yani 259,4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

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