Buğday fiyatları bir haftanın en düşüğünde

Ukrayna'dan tahıl ihracatının yeniden başlaması buğday fiyatlarını düşürdü.



Buğdayın Chicago borsasında işlem gören kontratları tahıl ihracatının yeniden başlamasının arz endişelerini hafifletmesiyle bir haftanın en düşük seviyesini gördü.



Buğday vadeli kontratları ton başına 283,7 dolarla 25 Temmuz'dan bu yana en düşük düzeye geriledi.

Mısır yüklü gemi İstanbul'a ulaştı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi olan Razoni, İstanbul Boğazı'na ulaştı. Gemi, Ukrayna'dan Lübnan'a 26,527 ton mısır taşıyor.



Mısır fiyatları ise yüzde 0,3 artışla ton başına 234,6 dolar seviyesinde bulunuyor.