Buğday fiyatları bir haftanın zirvesinde

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yeniden tırmanarak Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına yönelik endişeleri arttırmasıyla birkaç ayın dip seviyesinden yükselmeye devam ederek bir haftanın zirvesini gördü.



ABD'deki ekimlerin piyasalarda baskı yaratmasıyla soya fasulyesi hafif düşerken mısır fiyatları yatay seyretti.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday 26 Nisan'dan beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,4 yükselerek 6,42 dolar/bushel yani 235,9 dolar/ton seviyesine çıktı.



Mısır bugün 5,88 dolar/bushel, yani 231,5 dolar/ton seviyesinde yatay seyretti.



Soya fasulyesi yüzde 0,1 gerileyerek 14,16 dolar/bushel yani 520,3 dolar/ton seviyesine düştü.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını uzatmaya istekli görünmediğini ancak Kiev'in anlaşmayı uygulayabilecek başka ortaklar aradığını açıkladı.



Rusya ise, Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ihraç edilmesine olanak sağlayan anlaşmaya dair Birleşmiş Milletler (BM) ile müzakereleri sürdüreceğini ve kendi menfaatlerine zarar verecek bir adım atmayacağını açıkladı.