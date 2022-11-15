Buğday fiyatları düştü

Buğday fiyatları tahıl anlaşmasının uzatılması olasılığının artmasıyla düştü.



Mısır fiyatları gerilerken, soya fasulyesi de kazanımlarını korudu.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,1 düşerek 8,17 dolar/bushel, yani 300,2 dolar/ton seviyesine geriledi.



Mısır yüzde 0,2 gerileyerek 6,56 dolar/bushel yani 258,3 dolar/ton seviyesine düştü.



Soya fasulyesi yüzde 0,2 artışla 14,42 dolar/bushel yani 529,8 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Birleşmiş Milletler'den (BM) üst düzey yetkililer cuma günü Rus heyet ile Cenevre'de bir araya gelerek Rusya'nın tahıl anlaşmasına ilişkin endişelerini görüşmüştü.



Kremlin tarafından dün yapılan açıklamada görüşmelerin 'yapıcı' geçtiği ifade edildi.

