Buğday fiyatları geriledi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ihracat talebinin zayıflayacağı endişeleriyle geriledi ancak dünyanın başlıca

üreticilerinde olumsuz hava koşulları görüleceği endişeleri

kayıpları sınırladı.



Soya fasulyesi fiyatları ise kısa vadeli talebin artmasıyla

yükseldi.



Küresel buğday piyasalarında, işlemciler 22 Temmuz'da imzalanan ve Ukrayna'dan tahıl ve gübre ihracatının yeniden başlamasına olanak sağlayan tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması için Birleşmiş Milletler ve Rusya arasındaki müzakereleri takip ediyor. Anlaşmanın süresi gelecek ay dolacak.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,3 gerileyerek 8,38 dolar/bushel, yani 307,9 dolar/ton seviyesine indi.



Mısır yüzde 0,1 gerileyerek 6,77 dolar/bushel yani 266,5 dolar/ton seviyesine düştü.



Soya fasulyesi yüzde 0,09 yükselerek 13,73 dolar/bushel yani 504,5 dolar/ton seviyesine çıktı.

