Buğday fiyatları geriledi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Rusya-Ukrayna savaşı ve başlıca ihracatçı ülkelerde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle dünkü seansta yüzde 3'ün üzerinde yükselmesinin ardından bugün geriledi.



Mısır ve soya fasulyesi fiyatları da geriledi.



Dünyanın en büyük buğday ihracatçıları olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın tırmanması Karadeniz arzına dair endişe yarattı.



Güney Amerika'da ise Buenos Aires tahıl borsası tarafından yapılan açıklamada, Arjantin'de buğday üretiminin kuraklık nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 22 azalarak 17.5 milyon tona düşeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,1 ekside 9.02 dolar/bushel, yani 331.4 dolar/ton seviyesine geriledi.



Soya fasulyesi yüzde 0,1 değer kaybederek 14.06 dolar/bushel yani 516.6 dolar/ton seviyesine geriledi.



Mısır yüzde 0,1 gerileyerek 6.69 dolar/bushel yani 263.4 dolar/ton seviyesine düştü.