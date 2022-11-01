Buğday fiyatları geriledi

Chicago borsasında buğdayın işlem gören vadeli kontraları, Ukrayna'da ihracatın devam etmesiyle geriledi.



Soya fasulyesi fiyatları kazanımlarını artırarak bir ayı aşkın sürenin zirvesine yükseldi, mısır ise değer kaybetti.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,6 gerileyerek 8,77 dolar/bushel, yani 322,2 dolar/ton seviyesine geriledi.



Soya fasulyesi gün içinde 14,29 dolar/bushel ile 27 Eylül'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,5 artıda 14,26 dolar/bushel yani 524 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.



Mısır yüzde 0,1 gerileyerek 6,90 dolar/bushel yani 271,6 dolar/ton seviyesine düştü.

Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasının ardından dün Ukrayna'dan sevkiyat yeniden başlamıştı.