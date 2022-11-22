 Buğday fiyatları geriledi - Son Dakika Ekonomi Haberleri | Ntv Para
ntv.com.tr

Buğday fiyatları geriledi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları artan Karadeniz arzının fiyatlar üzerinde baskı yaratmasıyla geriledi. Ancak ABD'de kış hasadı gerçekleştirilen bögelerdeki kuru hava koşullarına dair endişeler kayıpları sınırladı.

Buğday fiyatları geriledi

İlişkili Haberler

Demir cevheri fiyatları talebe dair endişelerle düştü

Demir cevheri fiyatları talebe dair endişelerle düştü

Buğday fiyatları arzının artmasıyla gerilelerken piyasalar 'nin kış hasadına odaklandı.

Soya fasulyesi dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin'e yönelik talep endişeleriyle geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,2 düşerek 8,16 dolar/bushel, yani 299,8 dolar/ton seviyesine geriledi.

Soya fasulyesi yüzde 0,1 gerileyerek 14,36 dolar/bushel yani 527,6 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır yüzde 0,1 yükselerek 6,64 dolar/bushel yani 261,4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...