Buğday fiyatları geriledi

Buğday fiyatları Karadeniz arzının artmasıyla gerilelerken piyasalar ABD'nin kış hasadına odaklandı.



Soya fasulyesi dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin'e yönelik talep endişeleriyle geriledi.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,2 düşerek 8,16 dolar/bushel, yani 299,8 dolar/ton seviyesine geriledi.



Soya fasulyesi yüzde 0,1 gerileyerek 14,36 dolar/bushel yani 527,6 dolar/ton seviyesine geriledi.



Mısır yüzde 0,1 yükselerek 6,64 dolar/bushel yani 261,4 dolar/ton seviyesine yükseldi.



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