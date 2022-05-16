ntv.com.tr

Buğday fiyatları Hindistan'ın yasak kararıyla sıçradı

Hindistan'ın buğday ihracatını yasaklama kararı almasının ardından gösterge buğday vadelilerinde son iki ayın en hızlı yükselişi gerçekleşti.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 16.05.2022 - 11:52

Buğday fiyatları Hindistan'ın yasak kararıyla sıçradı

İlişkili Haberler

Bakanlıktan 'buğday ithalatı' iddiasına yalanlama

Bakanlıktan 'buğday ithalatı' iddiasına yalanlama

Hindistan buğday ihracatını yasakladı

Hindistan buğday ihracatını yasakladı

Buğday, geçen haftaki sert yükselişini bu haftaya da taşıdı.

ABD'de Chicago gösterge buğday vadelileri yüzde 6 artışla 12,47 dolara yükseldi. Bu artış, son iki ayda görülen en yüksek artış oldu. Son artışla buğday fiyatlarında yılbaşından bu yana yüzde 60'lık artış kaydedildi.

Hindistan, gıda güvenliğini riske atması nedeniyle buğday ihracatını yasaklamıştı.

Delhi yönetimi bu adımla, yıl başından bu yana küresel piyasalarda en az yüzde 40 artan buğday fiyatının ülke içinde kontrol altına alınmasını amaçladığını duyurmuştu.

Hindistan buğdayı genellikle komşu ülkeler Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'ya ihraç ediyor.

Avrupa'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'nın Rusya tarafından saldırıya uğraması, buğday fiyatlarını 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarırken Ukrayna depolarında yaklaşık 40 milyon ton tahıl ihraç edilmeyi bekliyor.

UKRAYNA'NIN İHRACATI DURMA NOKTASINA GELDİ

Dünya buğday ihracatında önemli bir role sahip Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, buğday arzının olumsuz etkilenmesine, fiyatlardaki yukarı yönlü baskının sürmesine ve Ukrayna'dan buğday ihracatının durma noktasına gelmesine sebep oldu.

Halihazırda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel buğday tedarikini kesintiye uğratması nedeniyle birçok ülke, buğday açığını kapatmak için gözünü Hindistan'a çevirdi.

Ancak dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar, tarım sektörünü etkiledi ve mahsul verimini de tehlikeye atarak söz konusu tedarik sorununu büyüttü.

Erken gelen sıcak hava dalgasının tarımı olumsuz etkilediği ülkede, 1901'den bu yana en yüksek seviyelere erişen mart sıcaklıkları nedeniyle buğday verimi oldukça düşmüştü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...