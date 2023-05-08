Buğday fiyatları iki haftanın zirvesinden geriledi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları bugün dört seansta ilk kez geriledi. Ukrayna'dan tahıl ihracatının azalması ve Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılmasına dair belirsizlik kayıpları sınırladı.



Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) Cuma günü Ukrayna tahılının ihracına olanak sağlayan anlaşma kapsamında yeni gemilerin geçişini onaylamada başarısız oldu.



Mısır ve soya fasulyesi fiyatları ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yayımlanması beklenen haftalık ekim raporu öncesinde düşüş kaydetti.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları Cuma günü 6,64 dolar ile iki haftanın zirvesine yükselmesinin ardından bugün yüzde 0,3 düşüşle 6,58 dolar/bushel, yani 241,8 dolar/ton seviyesine geriledi.



Mısır yüzde 0,2 gerileyerek 5,95 dolar/bushel yani 234,2 dolar/ton seviyesine düştü.



Soya fasulyesi yüzde 0,1 düşüşle 14,35 dolar/bushel yani 527,3 dolar/ton seviyesine geriledi.