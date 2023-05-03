Buğday fiyatları iki yılın en düşüğünde

Buğday fiyatlarında düşüş görülüyor.



Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD'de kış hasadının gerçekleştirildiği bölgelerde yağış görülmesi ve kuzey yarımkürede hava koşullarının iyileşmesinin arzın artacağı beklentilerini kuvvetlendirmesiyle üst üste üçüncü işlem gününde de düştü ve 25 ayın dip seviyesine geriledi.



Mısır ve soya fasulyesi fiyatları ABD'de hızla devam eden ekimlerin fiyatlar üzerinde baskı yaratmasıyla geriledi.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları 6,07 dolar/bushel ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından 6,08 dolar/bushel, yani 223,4 dolar/ton seviyesine geriledi.



Mısır yüzde 0,6 gerileyerek 5,76 dolar/bushel yani 226,8 dolar/ton seviyesine düştü.



Soya fasulyesi yüzde 0,5 gerileyerek 14,03 dolar/bushel yani 515,5 dolar/ton seviyesine geriledi.

