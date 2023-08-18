Buğday fiyatları saldırı sonrası yükseldi

Buğday fiyatları, Moskova'ya düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla tırmanmaya neden olacağı ve küresel tahıl arzında azalmaya yol açabileceği endişelerini kuvvetlendirmesiyle yüzde 2 yükselirken, mısır fiyatları da arttı.



Uluslararası bir şirkette Singapur merkezli bir tahıl işlemcisi, "Moskova'da meydana gelen patlama buğday arzına yönelik endişeleri artırdı ve fiyatları destekledi" dedi.



Rus yetkililer, Ukraynanın Moskova'da düzenlediği İHA saldırısı sonucunda Moskova'nın merkezindeki bir binanın zarar gördüğünü ve patlamaya neden olduğunu açıkladılar.



Rusya dünyanın en büyük buğday ihracatçısı konumunda bulunuyor.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 1,8 yükselerek 6,26 dolar/bushel yani 230 dolar/ton seviyesine çıktı.



Mısır dün yüzde 1 artışla 4,90 dolar/bushel, yani 192,9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

