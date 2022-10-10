Buğday fiyatları sevkiyat endişesiyle yükseldi

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması buğday fiyatlarını yükseltti.

Rusya'nın Kırım ile arasındaki tek köprüsünün vurulmasının ardından bugün de Kiev'den patlama sesleri geldi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'yı Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüdeki patlamayı düzenlemekle suçladı ve eylemi "terörizm" olarak nitelendirdi.

Bu gelişmeler hububat fiyatlarına yukarı yönlü etki etti. Mısır fiyatları Avrupa'da azalan üretimden destek bularak art arda ikinci seansta da yükselirken, soya fasulyesi de yüzde 1,8 arttı.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 1,5 artışla 8,93 dolar/bushel, yani 328,1 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Mısır yüzde 0,5 artarak 6,86 dolar/bushel yani 270,1dolar/ton seviyesine yükseldi.



Soya fasulyesi yüzde 1,7 değer kazanarak 13,90 dolar/bushel yani 510,7 dolar/ton seviyesine yükseldi.