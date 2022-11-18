Buğday fiyatları tekrar yükseldi

Buğday fiyatları hava koşullarına dair endişelerle yükselirken piyasaların odağında tahıl anlaşması var.



Mısır fiyatları art arda ikinci seansta da yükselirken, soya fasulyesi de kazanımlarını artırdı.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğdayın vadeli kontratları yüzde 0,7 artışla 8,12 dolar/bushel, yani 298,4 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Buğday haftalık bazda yüzde 0,2 geriledi.



Mısır yüzde 0,5 yükselerek 6.70 dolar/bushel yani 263,8 dolar/ton seviyesine yükselirken haftalık bazda ise artış yüzde 1,9 seviyesinde bulunuyor.



Soya fasulyesi yüzde 0,3 yükselerek 14,20 dolar/bushel yani 521,8 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Soya fasulyesi haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 kayıp verdi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin