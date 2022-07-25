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Buğday fiyatları yeniden artışa geçti

Tahıl koridorunda uzlaşılması ile birlikte buğday fiyatında yaşanan düşüş, hafta sonu Rusya'nın Odesa limanını vurması ile terse döndü. Buğday fiyatında yüzde 5'e varan artış oldu.

Haberler - NTV Haber 25.07.2022 - 12:19

Buğday fiyatları yeniden artışa geçti

Buğday fiyatları Rusya'nın saldırısının etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı.

ABD'de Chicago borsasında buğday vadelileri yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 5'e varan yükselişle 7,82 doları test etti.

Saldırıya karşın, tahıl ihracatını planlanan şekilde gerçekleştirilebilmesi için teknik hazırlıklar sürüyor. Ukrayna Limanları İdaresi, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığını duyurdu.

Gemilerin kervana dahil edilmesi için başvuru yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu gemilerin belirtilen limanlara giriş ve çıkışlarının, bir geminin öncülüğünde gerçekleştirileceği ifade edildi.

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