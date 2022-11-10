Buğday fiyatları yeniden yükseldi

Buğday fiyatları iki ayın dip seviyesinden toparlandı, ancak arzın artacağı beklentileri kazanımları sınırladı.



ABD Tarım Bakanlığı (USDA) yayımladığı aylık arz-talep raporunda ekimde açıkladığı tahminleri yukarı yönlü revize etti.



Bakanlık, buğday stokları tahminini 267,54 milyon tondan 267,82 milyona yükseltti. Analistler ise 266,52 milyon tona hafif düşüş bekliyordu.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları gün içinde 8,05 dolar/bushel ile 6 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0.1 yükselerek 8.07 dolar/bushel, yani 296.5 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.



Soya fasulyesi yüzde 0,1 gerileyerek 14,50 dolar/bushel yani 532,8 dolar/ton seviyesine geriledi.



Mısır yüzde 0,1 gerileyerek 6,63 dolar/bushel yani 261,0 dolar/ton seviyesine düştü.



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