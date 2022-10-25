Buğday fiyatları yükseldi

Chicago borsasında, soya fasulyesi ve buğday fiyatlarının işlem gören vadeli kontratları yükseldi.



Veriler, Çin'in soya fasulyesi ithalatının eylül'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 7,72 milyona yükseldiğini gösterdi.



Buğday fiyatları, ABD'de kuraklık görülen ekim alanlarının yağış almasının yarattığı baskı ile dün ekside kapanmasının ardından bugün yükseldi.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları yüzde 0,2 yükselerek 13,84 dolar/bushel, yani 508,5 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Mısır 6,81 dolar/bushel yani 268,1 dolar/ton seviyesinde yatay seyretti.



Buğday yüzde 0,1 yükselerek 8,39 dolar/bushel yani 308,3 dolar/ton seviyesine yükseldi.

