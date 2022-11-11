Buğday fiyatları yükseldi ancak haftayı son dört ayın en kötü performansıyla kapamaya hazırlanıyor.



Küresel arzın artacağı yönünde beklentiler fiyatlar üzerinde baskı yarattı.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,4 yükselerek 8,07 dolar/bushel, yani 296,5 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Soya fasulyesi yüzde 0,8 yükselerek 14,34 dolar/bushel yani 526,9 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Mısır yüzde 0,4 yükselerek 6,56 dolar/bushel yani 258,3 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Buğday haftalık bazda yüzde 5 gerilerken haftayı temmuz ortasından bu yana görülen en büyük haftalık düşüş ile kapamaya hazırlanıyor.



Soya fasulyesi haftalık bazda yüzde 2 gerileyerek altı haftada ilk kez kayıp vermeye, mısır ise yüzde 4 değer kaybederek temmuz sonundan bu yana en büyük haftalık düşüşü kaydetmeye hazırla

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