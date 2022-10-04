Buğday fiyatlarında düşüş

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları art arda iki seansta yaşanan artışların ardından soluklanarak geriledi, ancak ABD hasadının beklenilenden daha yavaş kalması fiyatlara destek sağladı.



ABD Tarım Bakanlığı (USDA) dün yayımlanan haftalık raporunda ABD'de mısır hasadının Pazar günü itibarıyla yüzde 20 tamamlanmış olduğunu açıkladı. Bu oran, Reuters anketine katılan analistlerin tahmini ve aynı zamanda beş yıllık ortalama olan yüzde 22'nin altında kaldı.



Raporda soya fasulyesi hasadının ise yüzde 22'sinin tamamlanmış olduğu ifade edildi. Soya fasulyesi analistlerin yüzde 20 tahminini aştı, ancak beş yıllık ortalama olan yüzde 25'in altında kaldı.



ARZA DAİR ENDİŞELER VAR

Dünyanın başlıca tahıl ihracatçıları olan Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin yeniden tırmanması ise arza dair endişelere neden oldu.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 0.6 azalarak 6,76 dolar/bushel, yani 266.1 dolar/ton seviyesine geriledi.



Buğday yüzde 0,6 gerileyerek 9,06 dolar/bushel yani 332.9 dolar/ton seviyesine düştü.



Soya fasulyesi yüzde 0,1 değer kaybederek 13,72 dolar/bushel yani 504.1 dolar/ton seviyesine geriledi.