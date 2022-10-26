Buğday fiyatlarında düşüş

Chicago borsasında, buğdayın ve mısırın işlem gören vadeli kontratları geriledi. Soya fasulyesi ise kazanımlarını artırdı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları dün 8,26 dolar/bushel ile 20 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 ekside 8,33 dolar/bushel, yani 306,1 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.



Soya fasulyesi yüzde 0,3 yükselerek 13,95 dolar/bushel yani 512,6 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Mısır yüzde 0,1 gerileyerek 6,85 dolar/bushel yani 269,7 dolar/ton seviyesine düştü.

