Buğday ve ayçiçek fiyatı sert düştü

Buğday fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı öncesi tonu 335 dolardayken, savaş sonrası 530 dolara kadar yükselmişti. Ancak son dönemde 300 doların altını gördü.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 28 Mart'ta yaptığı ihalede verilen en düşük teklif ise 281,90 dolar oldu.

Uluslararası piyasada tonu 2150 dolara kadar çıkan ham ayçiçek yağı ise son dönemde 900 dolara kadar düştü.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, fiyat düşüşünde Rusya'nın geçen sezon 100 milyon tonu aşan üretimi ile sezon boyunca 45 milyon tondan fazla ihracat hedefinin çok etkili olduğunu belirtti.

Ulusoy, ayrıca tahıl koridorunun açık olmasının ve Ukrayna'dan sevkiyatların devam etmesinin de fiyatlardaki düşüşü destekleyen unsurlar olduğunu kaydetti.