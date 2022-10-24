Buğday ve mısır fiyatları geriledi

İlişkili Haberler Piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Chicago borsasında buğday, soya fasulyesi ve mısırın vadeli kontratları geriledi.

İşlemcilerin tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan bir buğday sevkiyatının ardından müzakereleri izlemeye devam etmesi de piyasalar üzerinde baskı yaratıyor.



Ukrayna, Yemen'e 40,000 ton buğday taşıyan geminin dün Çernomorsk limanından yola çıktığını açıkladı, ancak 19 Kasım'da sona erecek olan tahıl anlaşmasının yenilenip yenilenmeyeceği konusu belirsizliğini koruyor.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları yüzde 0,9 düşerek 13,83 dolar/bushel, yani 508,2 dolar/ton seviyesine geriledi.



Mısır yüzde 0,8 gerileyerek 6,78 dolar/bushel yani 266,9 dolar/ton seviyesine geriledi.



Buğday yüzde 0,2 gerileyerek 8,49 dolar/bushel yani 312,0 dolar/ton seviyesine düştü.