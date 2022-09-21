Buğday ve mısırda referandum endişesi

Buğday ve mısır fiyatlarında düşüş görülüyor.



ABD buğday ve mısır vadeli kontratları geriledi, ancak Karadeniz üzerinde tahıl sevkiyatına dair endişeler kayıpları sınırladı. Soya fasulyesi vadeli kontratları Arjantin ihracatının oluşturduğu baskı nedeniyle geriledi.



Yatırımcılar, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı öncesinde temkinli kaldı. Beklentiler Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında art arda

üçüncü kez 75 baz büyüklüğünde faiz artırımına gideceği yönünde.



Analistler beklentilerin üzerinde bir artırıma gidilmesi ve sıkılaştırma yanlısı açıklamalarda bulunulması durumunda resesyona ve emtia talebine dair endişelerin kuvvetleneceğini ifade ediyor.



Dün Rusya'nın Ukrayna'da kontrolü altında bulunan dört bölgede atamış olduğu yetkililerin önümüzdeki günlerde Rusya'ya katılıp katılmama konusunda referandum düzenleyeceği açıklanmıştı.

REFERANDUM SEVKİYATI AKSATABİLİR



Referandum Batı devletleri için yeni bir zorluk oluştururken, savaşı da keskin şekilde tırmandırabilir. Bunun sonucunda Karadeniz üzerinden gerçekleştirilen tahıl sevkiyatlarında yeniden aksama görülebileceği düşünülüyor.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,8 düşerek 8.86 dolar/bushel, yani 325,5 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.



Soya fasulyesi yüzde 0,1 değer kaybederek 14,77 dolar/bushel yani 542,7 dolar/ton seviyesine geriledi.



Mısır yüzde 0,3 gerileyerek 6,90 dolar/bushel yani 271,6 dolar/ton seviyesine düştü.

