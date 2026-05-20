Bulgaristan AB'nin büyüme motoru mu oldu?

Ekonomist Rumen Galabinov, Bulgaristan 'ın Euro Bölgesi'ne katıldıktan sonra yeni bir ekonomik döneme girdiğine ve şimdiden bloğun en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yerini aldığına inanıyor. 1 Ocak'ta Euro'nun benimsenmesinin ardından ülkenin görünümüne ilişkin konuşan Galabinov, geçişi büyük bir stratejik başarı olarak nitelendirdi ve Bulgaristan'ın Avrupa ekonomisi içinde daha görünür bir rol oynamaya başladığını savundu.

Galabinov, "Makroekonomik durumu tartışmadan önce, Bulgaristan'ın Euro Bölgesine başarıyla katıldığını kabul etmeliyiz" diyerek, ülkenin bölgedeki birçok ülkenin hâlâ başarmakta zorlandığı bir süreci tamamladığını vurguladı.

Ortak para biriminin benimsenmesinin bazı sonuçlarının başından beri öngörüldüğünü kabul etti. Bunlar arasında bankacılık sektöründeki düzenlemeler ve Euro'ya geçişten sonra fiyat yuvarlamasına bağlı enflasyonla ilgili kamuoyu endişeleri yer alıyordu. Ancak ona göre, tamamen farklı bir dış faktör ek belirsizlik yarattı.

Avrupa genelinde piyasaları ve ekonomik beklentileri etkileyen daha geniş jeopolitik gerilimlere atıfta bulunarak, "Bizi şaşırtan şey İran'daki savaştı" diye belirtti.

Galabinov, önümüzdeki ayların özellikle enflasyon kontrolü ve kredi koşullarıyla ilgili olarak Avrupa Merkez Bankası ve Bulgaristan Ulusal Bankası'nın politikalarına büyük ölçüde bağlı olacağını söyledi. Düşük faiz oranlarının hakim olduğu bir dönemin ardından, Avrupa Merkez Bankası'nın yakında rotasını değiştirip para politikasını yeniden sıkılaştırmaya başlayabileceğine inanıyor.

“Avrupa Merkez Bankası’nın önümüzdeki toplantılardaki davranışlarını yakından takip etmek çok önemli,” diyen yetkili, temel faiz oranlarındaki herhangi bir artışın kaçınılmaz olarak Bulgaristan’ın kredi piyasasını ve borçlanma maliyetlerini etkileyeceği konusunda uyardı.