Bulgaristan cari fazla verdi

Bulgaristan'ın cari işlemler fazlası, bir önceki yılın aynı ayındaki 74,1 milyon Euro'dan Haziran 2025'te 208,1 milyon Euro'ya yükselerek, dokuz ay üst üste açık verdikten sonra toparlandı. Bu durum, esas olarak Haziran 2024'te 662,7 milyon Euro olan hizmet fazlasının 954,6 milyon Euro'ya yükselmesinden kaynaklandı. Aynı zamanda, birincil gelir açığı 614,4 milyon Euro'dan 404,8 milyon Euro'ya geriledi. Buna karşılık, mal ticareti açığı 203,5 milyon Euro'dan 422 milyon Euro'ya yükselirken, havale ve diğer cari transferleri içeren ikincil gelir fazlası 96,9 milyon Euro'dan 80,2 milyon Euro'ya geriledi.