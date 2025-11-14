Bulgaristan ekonomisinde büyüme zayıflıyor

Ön tahminlere göre, Bulgaristan ekonomisi 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,2 büyüyerek bir önceki üç aylık dönemdeki yüzde 3,4'lük büyümenin gerisinde kaldı. Bu, net dış talebin ülke GSYİH'sını olumsuz etkilemesiyle 2024'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yavaş ekonomik büyüme oldu.

İhracat düşmeye devam etti (ikinci çeyrekteki yüzde 5,6'ya kıyasla -yüzde 9,2), ithalat ise keskin bir artış gösterdi (yüzde 0,4'e kıyasla yüzde 2,2). Öte yandan, nihai tüketim hızlandı (yüzde 8,9'a kıyasla yüzde 9,5) ve brüt sabit sermaye oluşumu da hızlandı (yüzde 8,9'a kıyasla yüzde 9,2). Çeyreklik bazda, Bulgaristan ekonomisi 2025'in üçüncü çeyreğinde bir önceki üç aylık dönemdeki yüzde 0,9'luk artışın hafif gerisinde kalarak yüzde 0,7 büyüdü.