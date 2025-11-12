Bulgaristan Euro basacak

1 Ocak 2026'dan itibaren Bulgaristan resmen Euro Bölgesi'nin bir parçası olacak ve Bulgaristan Merkez Bankası (BNB), Euro Sistemi'nin ortak Euro banknot üretim havuzuna katılacak. Bu entegrasyon, Bulgaristan'ın şu anda Avrupa genelinde 11 özel basım tesisini içeren karmaşık ve yüksek güvenlikli üretim ağına katılacağı anlamına geliyor.

BNB Başkanı Dimitar Radev, Bulgaristan'ın Euro'yu benimsemesinden çok önce gerekli tüm miktarları sağlayarak bağımsız olarak Euro banknotları basmaya başlayacağını doğruladı. Banknotlar, tüm üye ülkelerde aynı kalite ve güvenliği sağlayacak şekilde Eurosistem standartlarına uygun olarak üretilecek.

Üretim süreci, ulusal merkez bankaları ve Avrupa Merkez Bankası'nın çabalarını bir araya getiriyor. ECB, ulusal bankalarla birlikte her yıl, yıpranmış banknotların yerini alması ve mevsimsel dalgalanmaları karşılaması için her kupüre olan talebi tahmin ediyor. Basım sorumlulukları bankalar arasında paylaştırılıyor ve bankalar kendi paylarına düşen üretim maliyetlerini karşılıyor. Örneğin, 2017 yılında Fransa, Almanya ve İtalya toplamda 1,7 milyar 50 Euro'luk banknot üretti.

Tüm Euro banknotları, filigran ve gömülü iplik gibi yerleşik güvenlik özellikleriyle, dayanıklı ve aşınmaya karşı dirençli saf pamuklu kağıttan üretiliyor. Üretimde, ofset ve derin baskı, hologramlar için sıcak damgalama ve renk değiştiren rakamlar için serigrafi baskı gibi çeşitli teknikler kullanılıyor.

Eurosistem, düzenli talebi ve öngörülemeyen acil durumları karşılamak için hem lojistik hem de stratejik rezerv bulunduruyor. Bulgaristan'ın Euro banknotları başlangıçta diğer Euro bölgesi merkez bankalarından kredi yoluyla temin edilecek. Ocak 2026'ya kadar, en az bir yıllık talebi karşılayacak kadar Bulgar ulusal motifli banknot ve madeni para dolaşımda olacak.

DENEME BASIMLARI BAŞLADI

BNB, hazırlık aşamasında sekiz milyon Euro madeni paranın deneme basımına başladı ve bağımsız olarak banknot üretmek için ortak üretim havuzuna katılacak. "Europa" serisi banknotlarda, Bulgarca "Euro" kelimesinin yanı sıra Latince ve Yunanca yazılar yer alacak . Euro madeni para başlangıç ​​setlerinin satışı 1 Aralık 2025'te başlayacak ve bireyler için 20 leva, tüzel kişiler için 200 leva fiyatla satışa sunulacak.