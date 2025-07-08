Bulgaristan Euro'ya geçiyor... Son engel kaldı

Avrupa Birliği maliye bakanlarının teklifini onaylamak üzere Salı günü bir araya gelmesiyle Bulgaristan önümüzdeki yıl Euro Bölgesinin 21'inci üyesi olma yolunda son engeli de aşmış olacak.



Avrupa ortak para birimini benimsemek, Bulgaristan'ın 2007'de AB'ye katılmasından bu yana hedeflediği üyelik yolunda yaklaşık yirmi yıldır süren çalışmaların doruk noktası olacak.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin ticaret politikasının doların itibarını azaltması nedeniyle para biriminin küresel profilini yükseltirken Euro bölgesi de yeni bir üye kazanmış olacak.



BULGARLAR PROTESTO EDİYOR



Sofya'da birbirini izleyen hükümetler bu hamlenin AB'nin en yoksul üye ülkesinde yaşam standartlarını yükseltmeye yardımcı olacağını savundu. Yine de Bulgarlar levadan vazgeçme ve fiyatların yükselmesi ihtimali konusunda giderek daha fazla bölünüyor. Binlerce kişi geçen hafta kararı protesto etti ve Cuma günü polisle yaşanan çatışmaların ardından bir kişi tutuklandı.



Avrupa Merkez Bankası ve bloğun yürütme organı olan Avrupa Komisyonu geçen ay Balkan ülkesinin katılım için gerekli resmi koşulları yerine getirdiğini teyit etti. Avrupa Parlamentosu'nun Bulgaristan'ın kabulünü onaylaması ve konuyu maliye bakanlarına havale etmesi bekleniyor.



Bulgaristan son on yılda Euro'yu kabul eden ikinci ülke olacak ve Euro krizinin para bölgesini çökertme tehdidinden bu yana bunu yapan sadece bir avuç ülkeden biri olacak. Son katılan üye 2023 yılında Hırvatistan olmuştu.



Katılım anlaşmalarının bir parçası olarak, tüm AB üyeleri kriterleri karşıladıktan sonra euroyu kabul etmekle yükümlü. Ancak aralarında Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'ın da bulunduğu diğer AB ülkeleri, parasal egemenliklerini korumayı tercih ederek katılım konusunda daha az istekli davrandılar.



EGEMENLİKLERİ ARTACAK



Bu geçiş, ülkenin yaklaşık otuz yıl önce Bulgar levasını Alman markına ve daha sonra da Euro'ya sabitleyen para kurulu düzenlemesine son verecek. Bulgaristan'ın bağımsız para politikasını fiilen durduran para kurulu, Bulgaristan'ın 1990'larda Sovyet tarzı düzenlemeden piyasa ekonomisine geçmesiyle ortaya çıkan hiperenflasyon ve borç kargaşasını sona erdirmek için tasarlanmıştı.



Şimdi Bulgaristan Merkez Bankası Başkanı Dimitar Radev, ECB'nin faiz oranlarını belirleyen Yönetim Konseyi'nin bir üyesi olacak ve para politikası üzerindeki kontrolünü yeniden kazanacak.