Bulgaristan fırsatçılara acımıyor, fiyat artıranlara ceza

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, yetkililerin gerekçesiz fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüccarlara para cezası vermeye başladığını duyurdu. Müfettişlerin yalnızca tavsiyelerde bulunduğu süre resmen sona erdi ve aktif yaptırım önlemleri uygulanmaya başlandı. Bu gelişme, Başbakan Rosen Jelyazkov başkanlığındaki Euro Mekanizması toplantısında açıklandı.

UYARI BİTTİ, CEZALAR KESİLMEYE BAŞLANDI

Konseyin basın servisine göre, denetimler temel ihtiyaç maddelerine odaklanıyor ve müfettişler, gözlemlenen fiyat artışları için tüccarlardan kapsamlı açıklamalar talep ediyor. Ülke genelinde 250'den fazla ticari tesis şu anda inceleme altında ve bu vakaların 65'inde haksız fiyat artışları tespit edildi. Yaptırımlar uygulanıyor ve Başbakan Zhelyazkov, sorumlu kurumlara denetimleri daha da yoğunlaştırmaları ve Avrupa Birliği Kabul Yasası'na tam uyumu sağlamaları talimatını verdi.

Ulusal Gelir Ajansı, tüm yaptırım verileri bir araya getirildiğinde ayrıntılı bir rapor sunacak. Bu arada, Tüketiciyi Koruma Komisyonu, fiyat dinamiklerini takip etmeye ve tüccarlar tarafından "Maliyeti ne kadar?" (Kolkostruva.bg) adlı çevrimiçi platform aracılığıyla gönderilen bilgileri analiz etmeye devam ediyor.

EURO TANITIMI SÜRÜYOR

Euro Mekanizması toplantısı sırasında hükümet, Euro'nun tanıtımına yönelik ulusal iletişim kampanyasının ilerlemesini de değerlendirdi. Bugüne kadar Bulgaristan genelinde 420'den fazla konferans ve bilgilendirme etkinliği düzenlenerek hem bölgesel hem de küçük belediyelerdeki yerel yönetimlere, vatandaşlara, işletmelere ve savunmasız gruplara ulaşıldı. Ayrıca, çeşitli bakanlıklar avronun benimsenmesinin sektörel etkileri üzerine yaklaşık 90 özel tartışma düzenledi.

Yetkililer, yaklaşan para birimi değişikliğine ilişkin kamuoyunda olumlu bir değişim olduğunu belirtti. Vatandaşlar arasında artan farkındalık, Euro'ya verilen desteğin gözle görülür şekilde artmasına yol açtı. Hükümet, bu durumu, yaptığı kapsamlı çalışmaların Bulgaristan'ın tek Avrupa para birimine geçişine ilişkin anlayış ve tutumları başarıyla şekillendirdiğinin bir kanıtı olarak görüyor.