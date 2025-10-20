Bulgaristan ölümlü trafik kazalarında AB lideri

Avrupa Komisyonu, 2024 yılı yol güvenliği istatistiklerini yayınladı. Rakamlar, geçen yıl AB'de trafik kazalarında 19 bin 940 kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor. Bu, 2023 yılına kıyasla yüzde 2'lik bir düşüşü temsil ediyor ve Avrupa'nın 2030 yılına kadar trafik kazasından ölümleri ve ağır yaralanmaları yarıya indirme hedefine doğru istikrarlı ancak yavaş bir ilerlemeyi gösteriyor.



2024 yılında en düşük ölüm oranları İsveç'te (milyonda 20) ve Danimarka'da (24) görülürken, en yüksek oranlar Romanya'da (milyonda 78) ve Bulgaristan'da (74) görüldü.



2025 yılının ilk altı ayına ait ön veriler, üye devletler arasında karışık eğilimler gösteriyor. Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Slovakya gibi ülkeler, ölüm oranlarında azalma ile olumlu işaretler göstermekte.

