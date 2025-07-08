Bulgaristan resmen Euro'ya geçiyor

Avrupa Birliği maliye bakanları, Bulgaristan'ın 1 Ocak'tan itibaren euroya geçmesini onayladı.

Bulgaristan resmen Euro'ya geçiyor

Maliye Bakanları, 'ın 'ya geçişine yeşil ışık yaktı. Böylece bugün Brüksel'de düzenlenen toplantıda alınan kararla birlikte Euro'ya entegrasyonda önemli bir dönüm noktası gerçekleşti.

1 Ocak 2026'dan itibaren Bulgaristan'da Euro kullanılmayaca başlayacak. Birçok market ve mağazada şu anda da hem Leva hem de Euro cinsinden değerler fiyat küpürlerine yazılmaya başlandı.

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