Bulgaristan resmen Euro'ya geçiyor
Avrupa Birliği maliye bakanları, Bulgaristan'ın 1 Ocak'tan itibaren euroya geçmesini onayladı.
Avrupa Birliği Maliye Bakanları, Bulgaristan'ın Euro'ya geçişine yeşil ışık yaktı. Böylece bugün Brüksel'de düzenlenen toplantıda alınan kararla birlikte Euro'ya entegrasyonda önemli bir dönüm noktası gerçekleşti.
1 Ocak 2026'dan itibaren Bulgaristan'da Euro kullanılmayaca başlayacak. Birçok market ve mağazada şu anda da hem Leva hem de Euro cinsinden değerler fiyat küpürlerine yazılmaya başlandı.
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