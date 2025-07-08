Bulgaristan resmen Euro'ya geçiyor

Avrupa Birliği Maliye Bakanları, Bulgaristan'ın Euro'ya geçişine yeşil ışık yaktı. Böylece bugün Brüksel'de düzenlenen toplantıda alınan kararla birlikte Euro'ya entegrasyonda önemli bir dönüm noktası gerçekleşti.



1 Ocak 2026'dan itibaren Bulgaristan'da Euro kullanılmayaca başlayacak. Birçok market ve mağazada şu anda da hem Leva hem de Euro cinsinden değerler fiyat küpürlerine yazılmaya başlandı.