Bulgaristan tahvil ihraç edecek

Bulgaristan 2025 yılında ikinci kez uluslararası borçlanma piyasasına girerek, gelecek yıl Euro bölgesine girecek olmasının getirdiği kredi notu yükseltmelerinden faydalanacak.



Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişiye göre hükümet, ilk etapta orta seviye swaplar üzerinden 135 baz puanlık bir fiyattan konuşulan gösterge niteliğinde, Euro cinsinden 10 yıl vadeli bir tahvil teklif ediyor. Bugün fiyatlanabilecek potansiyel satış, orta vadeli swaplar üzerinden yaklaşık 180 baz puanlık gösterge 20 yıllık tahvili de içeriyor.



Bulgaristan, Avrupa Birliği maliye bakanlarının geçen hafta teklifini onaylamasının ardından 2026 yılında Euro kullanan 21'inci ülke olmaya hazırlanıyor. Bu onay, Fitch Ratings ve S&P Global Ratings'in Bulgaristan'ın kredi notunu BBB+'ya, yani çöp seviyesinin üç kademe üzerine ve mevcut Euro üyesi Yunanistan'ın üzerine yükseltmesine yardımcı oldu.



Bulgaristan, Nisan ayında uluslararası piyasalara yaptığı en son girişte, Euro'ya geçiş hazırlıkları kapsamında artan bütçe açığını finanse etmek için tek bir günde şimdiye kadarki en büyük Euro cinsinden borçlanma miktarı olan toplam 4 milyar Euro'luk (4.7 milyar dolar) tahvil sattı.



Fitch, Bulgaristan'ın nispeten düşük kamu borcundan faydalanmasına rağmen, artan sosyal harcamalar ve geciken reformlar nedeniyle mali pozisyonunun son yıllarda zayıfladığını belirtti.



Citigroup Inc., ING Groep NV, JPMorgan Chase & Co. ve UniCredit SpA anlaşmaya aracılık ediyor.