Bulgaristan ticaret açığı verdi

Bulgaristan'ın dış ticaret açığı, ihracat azalırken ithalatın artmasıyla Haziran 2025'te geçen yılın aynı ayındaki 578,5 milyon Leva'dan 1 milyar 79 milyon Leva'ya yükseldi. İhracat, AB'ye yapılan satışların düşmesi (yüzde 6,6) nedeniyle yıllık bazda yüzde 4 düşüşle 6 milyar 970 milyon Leva'ya gerilerken, AB dışı ülkelere yapılan sevkiyatlar (yüzde 0,9) arttı.



Bu arada, ithalat, AB'den yapılan daha yüksek alımları (yüzde 7,1) yansıtarak yüzde 2,7 artarak 8 milyar 50 milyon Leva'ya yükselirken, AB dışı ülkelerden yapılan ithalat (yüzde 3,1) daraldı. Ocak-Haziran döneminde, ülkenin dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 5 milyar 368 milyon Leva'dan 8 milyar 770 milyon Leva'ya keskin bir şekilde genişledi. İhracat yüzde 4,6 düşerken ithalat yüzde 3,1 arttı.