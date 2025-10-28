Bulgaristan'a 1.3 milyon turist

Eylül 2025'te Bulgaristan'a gelen turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak dört ayın en düşük seviyesi olan 1 milyon 306 bine ulaştı ve Ağustos ayındaki yüzde 6,3'lük artışın ardından geriledi. Seyahatler tüm seyahat amaçlarına göre artış gösterdi; çoğunluğu tatil ve eğlence amaçlı (yüzde 46,8), ardından diğer amaçlı (yüzde 43,2) ve profesyonel amaçlı (yüzde 10,0) seyahatler geldi. Bulgaristan'a yapılan toplam ziyaretlerin yüzde 54,3'ü AB ülkelerinden geldi. En fazla ziyaretçi Romanya'dan (yüzde 32,2), ardından Almanya (%14,9), Yunanistan (yüzde 13,7) ve Polonya (yüzde 12,8) geldi. Diğer Avrupa ülkelerinden gelenler ise toplamın yüzde 36,7'sini oluşturdu ve bunların çoğunluğu Türkiye'den (yüzde 42,2) geldi.