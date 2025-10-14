Bulgaristan'da 12 günlük tatil

Maliye Bakanlığı'nın 31 Aralık ve 2 Ocak tarihlerini tatil günü ilan etme önerisinin, tatil döneminde Bulgaristan'da turizmi ve seyahati canlandırması bekleniyor. Bu önlem, Euro'ya daha sorunsuz bir geçişi kolaylaştırırken, aynı zamanda yeni yıl tatilini de uzatmayı amaçlıyor.



3 ve 4 Ocak hafta sonlarıyla birlikte, bu önlem Bulgarlara Yeni Yıl civarında toplam beş gün izin sağlayacak. Mevcut Noel tatilleriyle birleştirildiğinde ve sadece iki ek izin günü eklendiğinde, çalışanlar kesintisiz 12 günlük bir tatilin tadını çıkarabilecek.



Turizm Analiz ve Risk Değerlendirme Enstitüsü, okul tatiliyle aynı zamana denk gelen bu uzun tatilin seyahatleri önemli ölçüde artıracağını öngörüyor. Noel ve Yeni Yıl tatillerinde yaklaşık 720 bin Bulgar'ın seyahat etmesi bekleniyor. Bu da ülke genelinde rezervasyon ve turizm faaliyetlerinde olası bir artışa işaret ediyor.