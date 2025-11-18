Bulgaristan'da 17 yıllık zirve

Bulgaristan, Eylül 2025'te 792,9 milyon Euro cari açık kaydetti ve bu açık, bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 178,9 milyon Euro'dan keskin bir şekilde arttı. Bu, Aralık 2008'den bu yana en büyük aylık açığı oluşturdu ve esas olarak Eylül 2024'te 410,7 milyon Euro'dan 845,9 milyon Euro'ya yükselen mal ticareti açığındaki kayda değer artıştan kaynaklandı.

Ayrıca, birincil gelir açığı 501,7 milyon Euro'dan 752,4 milyon Euro'ya önemli ölçüde artarken, hizmetler hesabı fazlası 669,1 milyon Euro'dan 537,7 milyon Euro'ya geriledi. Buna karşılık, havale ve diğer cari transferleri içeren ikincil gelir fazlası, bir önceki yılın aynı dönemine göre keskin bir şekilde artarak 64,4 milyon Euro'dan 267,7 milyon Euro'ya çıktı.