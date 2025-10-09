Bulgaristan'da ailelere 186 bin lira yardım

Bulgaristan hükümeti, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Borislav Gutsanov'un yaptığı açıklamaya göre, son sellerden etkilenen haneler için 7 bin 500 Leva'ya (yaklaşık 3 bin 800 Evro) kadar mali yardım onayladı. Yardım, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı bütçesinden sağlanacak.



Gutsanov, evleri selden zarar gören ailelerin, hasarın boyutuna bağlı olarak çeşitli destek türlerine başvurabileceklerini açıkladı. Başvuruda bulunmak için, etkilenen evin yasal olarak inşa edilmiş olması ve ailenin tek ikametgahı olması gerekiyor. Yeni düzenlemeler kapsamında aileler, 3 bin Leva ek yardıma ve bin 914 Leva ek yardıma hak kazanacak ve toplam yardım tutarı yaklaşık 5 bin Leva'ya ulaşacak.



Buna ek olarak, televizyon, çamaşır makinesi ve ocak gibi temel ev aletlerinin değiştirilmesi için 2 bin 500 Leva'ya kadar talepte bulunulabilir. Dolayısıyla, etkilenen bir aileye sağlanabilecek maksimum destek tutarı toplamda 7 bin 500 Leva'ya ulaşıyor.



Gutsanov, "Fonlar büyük değil, ancak bakanlığın mevcut kaynakları dahilinde karşılayabileceği miktarı temsil ediyor." dedi. Yardımın kayıpları tam olarak telafi edemese de, sel felaketinin ardından zor günler geçiren hanelere acil yardım sağlamayı amaçladığını vurguladı.



Karar, hükümetin ülkenin çeşitli bölgelerinde evlere, altyapıya ve yerel ekonomilere zarar veren yoğun yağışların ardından oluşan yaygın sel hasarını giderme çabalarını sürdürmesiyle birlikte geldi.