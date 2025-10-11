Bulgaristan'da araç muayenesinde önemli değişiklik

Bulgaristan, araç ön camlarına yapıştırılan geleneksel etiketlerin yerini yakında elektronik sertifikaların almasıyla araç muayenelerinin tamamen dijitalleştirilmesine doğru ilerliyor. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, bu değişikliğin süreci modernize etmeyi ve gereksiz evrak ve bürokrasiyi ortadan kaldırmayı amaçladığını duyurdu.



Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Grozdan Karadzhov, reformun "vatandaşların hızlı ve şeffaf hizmet aldığı modern ve dijital bir devlete doğru küçük ama önemli bir adım" olduğunu vurguladı. Karadzhov, fiziksel etiketlerin sona ermesiyle birlikte sürücülerin artık ön camlarına kağıt belgeler yapıştırmalarına veya değiştirmelerine gerek kalmayacağını, çünkü tüm bilgilere artık elektronik olarak ulaşılabileceğini söyledi.



Geçiş süreci, kamuoyunun görüşüne sunulan H-32 Sayılı Yönetmelik'e ilişkin taslak değişiklikte özetlenmişti. Bu düzenleme, Danıştay'ın fiziksel muayene etiketi kullanımını kaldıran nihai kararının ardından gelmişti.



Yeni sistem kapsamında, 2014/45 sayılı Avrupa Direktifi uyarınca, bir aracın trafiğe elverişliliğini teyit eden kağıt belgeler yerine elektronik sertifikalar kullanılacak. Bu sayede, teknik muayenelerin sınır ötesi tanınırlığı iyileştirilecek ve merkezi bir bilgi sistemi aracılığıyla izlenebilirlik güçlendirilecek.



Muayeneler sırasında güvenliği sağlamak için araçlar, şasi numarası, şasi numarası ve kilometre sayacı bilgileri kullanılarak dijital olarak tanımlanmaya devam edecek. Bu kontrol, her aracın muayene verilerinin doğruluğunu garanti altına alıyor ve manipülasyonu önlüyor.



Reform, teknik muayene merkezlerinin idari iş yükünü de hafifletecek. Artık fiziksel belgeleri yazdırmak, taramak veya saklamak zorunda kalmayacaklar ve etiket eksikliğini İcra Dairesi "Otomobil İdaresi"ne bildirmek zorunda kalmayacaklar.



Ulaştırma Bakanlığı'na göre, dijital format süreci daha verimli hale getirecek, hizmet sürelerini kısaltacak ve teknik hata riskini en aza indirecek. Yetkililer, bu hamleyi Bulgaristan'ın kamu hizmetlerini dijitalleştirme ve vatandaşlar ve işletmeler için prosedürleri basitleştirme yönündeki daha kapsamlı çabalarında bir diğer önemli kilometre taşı olarak görüyor.