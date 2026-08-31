Bulgaristan'da emekli maaşı sorunu. Türklerin bulunduğu Kırcaali'de dip seviyede

Bulgaristan Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü'nün yılın ilk altı ayını kapsayan verilerine göre, yaklaşık 810 bin kişi 322,37 Euro (yaklaşık 18 bin lira) olan asgari seviyenin altında veya bu seviyede emekli maaşı alıyor.

Öte yandan, 9 bin 195 emekli, yıllık bin 738 Euro'luk (yaklaşık 97 bin lira) azami emekli maaşını alıyor. Yasal tavanın üzerinde emekli maaşı alan sadece 10 kişi var.

Haziran ayı sonu itibarıyla Bulgaristan genelinde ortalama emekli maaşı 523 Euro olarak gerçekleşti ve ülkede 2 milyon 69 binden fazla emekli bulunuyor. En yüksek ortalama emekli maaşı 640 Euro ile Sofya şehrinde kaydedilirken, en düşük ortalama emekli maaşı ise 432 Euro ile Kırcaali'de bildirildi.

Emekli maaşlarının dağılımı, Mart 2026'ya kıyasla ikinci çeyrekte hafif bir değişiklik gösterdi. Asgari maaş veya altında emekli maaşı alanların sayısı yaklaşık 3 bin azalırken, azami emekli maaşı alanların sayısı 270 arttı.

Yılın ilk yarısında yaklaşık 16 bin 600 kişi, bin 600 Euro ile bin 738 Euro arasında değişen emekli maaşı aldı.

Emeklilerin en büyük grubunu oluşturan yaklaşık 440 bin kişi, asgari emekli maaşı ile 400 Euro arasında bir maaş alıyor.

650 binden fazla emekli ayrıca, vefat eden eşin emekli maaşının yüzde 30'una denk gelen, dul aylığı olarak adlandırılan bir ödeme de alıyor.

Rakamlar, Bulgaristan genelinde hem bireysel emeklilik grupları arasında hem de bölgeler arasında emeklilik gelirlerinde büyük bir uçurum olduğunu gösteriyor; başkentteki ortalama emeklilik maaşı ulusal ortalamanın önemli ölçüde üzerinde, Kırcaali'deki ortalama bölgesel ortalama ise en düşük seviyede.