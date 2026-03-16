Bulgaristan'da enflasyon 14 ayın dibinde

Bulgaristan'ın yıllık enflasyon oranı, Şubat 2026'da bir önceki aya göre yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e gerileyerek Aralık 2024'ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı ve ön tahminlerle örtüştü.

Fiyat artışındaki yavaşlama esas olarak mobilya, ev eşyası ve bakım (yüzde 0,5'e karşı Ocak ayında yüzde 1,4), konut ve kamu hizmetleri (yüzde 3,6'ya karşı yüzde 3,7), eğlence, spor ve kültür (yüzde 15,7'ye karşı yüzde 16,3), restoran ve konaklama hizmetleri (yüzde 9,1'e karşı yüzde 9,2) ve kişisel bakım, sosyal koruma ve çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 6'ya karşı yüzde 6,1) sektörlerinde görüldü. Ulaşım (yüzde -1,9'a karşı yüzde -1,4) ve bilgi ve iletişim (yüzde -3,1'e karşı yüzde -2,2) sektörlerindeki maliyetler düşmeye devam etti.

Bu arada, giyim ve ayakkabı fiyatlarında hafif bir artış (yüzde 0,4 - yüzde 0,3) görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde (yüzde 3,9), alkollü içeceklerde, tütün ve uyuşturucularda (yüzde 6,2), eğitim hizmetlerinde (yüzde 8,6) ve sigorta ve finansal hizmetlerde (yüzde 0,8) fiyatlar sabit kaldı. Aylık bazda, tüketici fiyatları Şubat ayında yüzde 0,4 artarken, Ocak ayında bu oran yüzde 0,6 idi.