Bulgaristan'da enflasyon 2 yılın zirvesinde

Bulgaristan'ın yıllık enflasyon oranı Eylül 2025'te önceki iki ayın yüzde 5,3'ünden yüzde 5,6'ya yükseldi. Bu, alkollü içecekler ve tütün (yüzde 7,8 - Ağustos'ta yüzde 7,7), giyim ve ayakkabı (yüzde 0,8 - yüzde 0,5), konut hizmetleri (yüzde 8,7 - yüzde 8,5), iletişim (yüzde 5,6 - yüzde 4,8), eğlence ve kültür (yüzde 19,1 - yüzde 14,1), eğitim (yüzde 9,4 - yüzde 8,1), restoran ve oteller (yüzde 10,8 - yüzde 9) ve çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 5,2 - yüzde 4,5) fiyatlarında artış olmasıyla Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi işaret etti. Aynı zamanda, mobilya ve ev aletleri ile bakım maliyetleri toparlandı (yüzde 0,7 - yüzde -0,3). Bu arada, gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon düştü (yüzde 6,2 - yüzde 6,9). Aylık bazda, tüketici fiyatları Eylül ayında yüzde 0,8 düştü ve önceki dönemdeki yüzde 0,1'lik artışın tersine döndü.